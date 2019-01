ČTK

Návštěvníci Aberdeenu si rockovou legendu připomenou hned při vjezdu do města, kde slova Come as you are budou už na první ceduli s názvem města. "Myslím, že je to dobrá myšlenka, a bylo už načase," řekl zpěvákův dědeček Leland Cobain.

Místní výbor pro Cobainovu památku kromě toho plánuje i další pocty zpěvákovi, který v roce 1994 spáchal sebevraždu. Podle předsedy výboru se ozvalo už hodně lidí, kteří se do Aberdeenu hodlají vydat a vzdát tak Cobainovi hold.