nčs, Novinky

Čtyřiapadesátiletý Harell vtrhl do clevelandské bankovní pobočky v pondělí krátce před polednem. Namířil si to rovnou k okýnku pokladny, podstrčil pracovnici přepážky vzkaz, kde požadoval vydání finanční hotovosti a čekal, co se bude dít.

U.S. Bank Robbed In Cleveland On Monday Morning https://t.co/S4taZIybMU pic.twitter.com/o9QMc0KmpH — Cleveland Patch (@ClevelandPatch) July 29, 2019

Když si však pokladnice prohlédla, na jakém papíru dostal výzvu k vydání peněz, nestačil se divit. Harell totiž použil k vykradení banky formulář z dopravního úřadu, na němž bylo uvedeno jeho celé jméno a adresa.

Žena za přepážkou zachovala i v nebezpečné situaci nadhled, lupiče oslovila jménem, vydala mu blíže neurčené množství peněz a volala na tísňovou linku. Policisté později potvrdili podle záznamu z bezpečnostních kamer lupičovu totožnost.

Přestože má FBI vskutku znatelný náskok a zná Harellovo jméno, podobu a adresu, nepodařilo se podezřelého muže doposud dopadnout. Je však jasné, že doma se zřejmě skrývat nebude.