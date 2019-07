Útok se odehrál v pondělí odpoledne, kdy se poblíž legendárního gejzíru Old Faithful přiblížila k bizonovi skupinka asi padesáti lidí. Někteří z nich, včetně devítileté dívky z floridské Odessy, došli až těsně ke zvířeti. Nahrávku pořídila osmnáctiletá Hailey Daytonová, která pasoucího se bizona natáčela z bezpečné vzdálenosti.

Podle oficiálního vyjádření parku se skupina okolo padesáti turistů pohybovala kolem bizona ve vzdálenosti jednoho až tří metrů po dobu zhruba dvaceti minut, což zřejmě zvíře přimělo zaútočit.

😳 Things escalated quickly when a bison spotted this 9-year-old girl at Yellowstone National Park. Luckily, she's OK! (Her parents are the ones running away in the background, according to the witness who shot this video.) https://t.co/xfieCv5iHj pic.twitter.com/Pei98hR6Rf