Fortnite je jednou z nejhranějších her současnosti. Původně se jednalo o kooperativní hru, ve které měli hráči za úkol přežít, na vrchol se vyšvihla až v okamžiku, kdy vývojáři zakomponovali do hry režim Battle Royal, se kterým přišla hra PlayerUknknown´s Battlegrounds. Ve hře mezi sebou bojuje sto hráčů na stále zmenšujícím se herním poli, dokud nezůstane pouze jeden jediný. Fortnite hraje kolem 250 milionu hráčů (březen 2019) a je dostupná téměř na všech zařízeních (včetně mobilů). Hra je tzv. free-to-play, to znamená, že je poskytována zdarma, obsahuje však řadu mikrotransakcí, díky kterým vývojáři získávají miliardy.