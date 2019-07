tcs, Novinky

Jednoduché popěvky a text, který se neustále opakuje – že dětské písně dokážou přivést člověka takřka k šílenství, zakusila řada rodičů, jejichž dítě si oblíbilo jedinou písničku a pouštělo ji neustále dokola.

Vedení města West Palm Beach se rozhodlo, že podobnou zbraň použije v boji proti bezdomovcům, kteří nocovali u budovy v místním reprezentativním parčíku, která byla určena pro zábavu luxusní klientely.

Do deseti hodin večer je klid, pak se z reproduktorů začnou linout první tóny dětského popěvku Baby Shark. Píseň se skládá z jednoduché melodie, vyjmenování členů žraločí rodiny, která plave na lov a popěvku „dú dú dú“, který tvoří většinu písničky.

Po necelých dvou minutách píseň končí optimistickým zvoláním „It´s the end“ (To je konec). Ve skutečnosti je to ovšem pouze začátek, píseň totiž hraje dalších osm hodin až do ranního kuropění. Úředníci píseň občas prostřídávají dalším hitem „Raining tacos“ - ten je o jídle, které padá z nebe.

Písně zafungovaly



„Písničky mají lidi odradit od shromažďování před budovou a - pokud je to možné - donutit je, aby našli bezpečnější a příhodnější přístřešek, které jsou díky mnoha zdrojům dostupné,“ uvedla mluvčí radnice Kathleen Walkerová pro list Washington Post.

I když bezdomovců kvůli otravným písním v okolí rapidně ubylo, někteří své oblíbené místo na přespání nechtějí opustit. „Je to špatné, ale neodradilo mě to. Pořád tam lehávám. Ale jede to pořád. Ty samé písničky,“ postěžoval si Illaya Champion.

I starosta uznává, že místo je příhodné pro to, aby tam člověk složil hlavu. Pavilon a trávník u vody zaručují ticho, stín a příjemný vánek. „Jenže lidé dobře platí, aby mohli pavilon využívat. Chceme jim dopřát dobrý zážitek,“ uvedl starosta Keith James.

Město plánuje umístit cedule, které budou kolemjdoucí informovat o tom, že místo je přes večer zavřeno. Tak dostanou páku, aby mohli bezdomovce z parku vykázat. Do té doby všem nechtěným nocležníkům budou hrát dvě dětské písně dokola stále znovu a znovu.