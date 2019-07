Ind tvrdí, že ho ve snu navštívil bůh a přikázal mu, aby si už nestříhal a nemyl vlasy. Nejen že své kadeře nechává od té doby 63letý muž volně růst, kvůli oddanosti bohům se navíc zřekl i pití a kouření.

Návštěva od boha ovšem nebyla jedinou zvláštností, která se podle Tudduových slov stala. Jedné noci přibližně před 40 lety se prý jeho vlasy samy od sebe zapletly do dredů, což považuje za božské požehnání. Aby je nevláčel po zemi, skládá si je na hlavu jako turban a omotává si kolem nich bílý kus látky.

Jeho sousedi jej respektují jako svatého, dokonce mu jako projev úcty udělili čestný titul, a Sakal Dev se tak trochu stal atrakcí. Podle serveru Daily Mail za ním jezdí lidé ze širokého okolí, jen aby se na něj mohli podívat a vyfotografovat si ho.

