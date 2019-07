ČTK

Australský otec a syn hledají autora 50 let starého vzkazu v lahvi, který našli na jižním pobřeží Austrálie. Podle toho, co stojí v dopise, vzkaz napsal tehdy třináctiletý anglický emigrant Paul Gilmore během cesty na lodi podél jihoaustralského pobřeží. Ve středu o tom informovala agentura AP.

Australan Paul Elliott australské veřejnoprávní stanici ABC řekl, že jeho devítiletý syn Jyah lahev našel na pláži na pobřeží státu Jižní Austrálie, kam se vydali rybařit. Autor ve vzkazu ze 17. listopadu 1969 napsal, že jeho rodina se rozhodla emigrovat z Británie do Austrálie, a udal také adresu na předměstí Melbourne, kam se Gilmorovi měli nastěhovat.

A 50-year-old letter by Paul Gilmore found in bottle by a father & son fishing in Talia Beach near Elliston, Zveřejnil(a) ABC Adelaide dne Úterý 16. července 2019

Případného nálezce chlapec žádal, aby na melbournskou adresu na dopis odpověděl. To již Elliottovi udělali a k hledání pisatele využili i modernější prostředky jako Facebook.

Jako svou polohu, tedy spíš polohu lodě, udal ve vzkazu anglický hoch "1000 mil východně od Freemantlu", města na západoaustralském pobřeží. Lahev byla nalezena na západním pobřeží Eyreova poloostrova, který je součástí státu Jižní Austrálie.

Jye Elliot holding a 50-year-old letter found in a bottle whilst he was fishing with his Dad Paul near Elliston, South Australia. Zveřejnil(a) ABC Adelaide dne Úterý 16. července 2019

V 60. letech minulého století emigrovaly do Austrálie statisíce Britů poté, co jim australská vláda začala finančně přispívat na zaplacení cesty. Děti cestovaly zdarma. Čtvrtina britských imigrantů se ale během pár let vrátila zpátky do své vlasti, když život v Austrálii nenaplnil jejich očekávání, napsala agentura AP.

Loni byl na písečné pláži v odlehlé oblasti Západní Austrálie objeven vůbec nejstarší vzkaz v lahvi. Rodina z australského města Perth ho našla téměř 132 let poté, co byl vhozen do moře z německé lodi v Indickém oceánu. Dopis byl součástí experimentu německé námořní observatoře, který se týkal námořních tras.