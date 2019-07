akr, Novinky

Video zveřejněné zpravodajským serverem South China Morning Post zachytilo celý incident. Žena, úřady zveřejnily pouze její příjmení Tang, na záznamu běží vedle modrého nákladního vozu, kterému následně hodí jízdní kolo do cesty. Nato automobil zastaví a žena si mu kvapně lehne pod kola.

Číňanka tvrdí, že byla vážně zraněna v důsledku srážky s nákladním vozem. Na záběrech mimo jiné figurují i tři svědci incidentu. Úřady se případem již zabývají. Podle předběžných zpráv měla Tang s řidičem spory ohledně obchodu a předstíranou nehodou se chtěla pomstít a připravit řidiče o peníze.

Není to ovšem poprvé, co někdo v Číně provedl podobný kousek. Před necelým rokem se o podobnou věc pokusil jeden starší muž. Předstíral srážku s automobilem a poté se chtěl nechat tím samým vozem odvézt do nemocnice. Když ho ale řidič upozornil na nedalekou bezpečnostní kameru, muž vylezl z auta a odešel.

Extrémní je případ 39letého podnikatele z konce roku 2017. Ten zjistil, že kdyby své auto zničil, dostal by víc peněz z pojistky, než kdyby se vůz pokusil prodat. Při likvidování svého vozu značky Jaguar v řece se ale podnikatel utopil.