„Jak se jmenuje záliv v Baltském moři mezi Švédskem a Finskem?“ přečetl moderátor soutěžní otázku. Během sekundy následovala správná odpověď: Botnický záliv. Celé televizní studio rázem propuklo v radostný aplaus, vítězný tým se začal objímat a k tomu jim hrál refrén písně skupiny Queen nazvané We Are The Champions. Poté i publikum začalo volat: „Šampioni, šampioni!“

Správnou odpovědí na poslední otázku vyhrál tým přezdívající si Los Lobos (Vlci) prémii 4,1 milionů eur. Po započtení částky, kterou muži nashromáždili výhrami předchozích kol, tak vyhráli celkem 6,69 milionu eur. Noc plná emocí, slz i nervů, kterou před televizními obrazovkami sledovalo v pondělí večer snad celé Španělsko, ukončila dva roky soutěžního klání.

To bylo přitom v podání týmu Vlci po celou dobu spíš nudné, napsal dnes deník El País. Od pondělí do pátku v osm večer vysílala televize Antena 3 tuto španělskou verzi soutěže Boom! a tento čtyřčlenný tým pokaždé soupeře porazil.

Zprvu tým tvořili lesní inženýr a vášnivý rybář Erundino, historik umění a sběratel kytar Valentín, podnikatel Manu a farmář José, který se ale před sedmi měsíci rozhodl soutěž opustit. Jak řekl posléze v médiích, byl už unavený ze soutěže, která mu ubírala čas. Nemohl se totiž plně věnovat své farmě nedaleko Salamanky, kde choval krávy. Letos v březnu José Pinto zemřel v šestapadesáti letech na infarkt. V soutěži ho od prosince nahradil učitel v důchodu Alberto.