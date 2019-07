Muži po celé Číně si každý rok počínají v horku stejně – vyhrnou si triko nahoru a vystaví tak na své břicho všem na odiv. V téměř sedmimilionové aglomeraci ve východní Číně však už budou mít s tímto vyhrnováním nazvaném „pekingské bikiny“ utrum. Informovala o tom na svém serveru televizní stanice Sky.

Úředníci minulý týden, zrovna ve chvíli, kdy se teploty ve městě pohybovaly kolem 36 stupňů Celsia, vydali vyhlášku, která tento způsob ochlazování se zakazuje.

Beijing Bikini deemed ‘uncivilised behaviour,’ Chinese cities now prohibit men showing bellies – The Independent News https://t.co/FZiIeajRha pic.twitter.com/1p3X1ImGLm

Úřady označily podobné chování za necivilizované a k zákazu prý přikročily po řadě stížností. Zakázáno není pouze vyhrnování trika, ale rovněž úplné sundání horních svršků.

China’s Jinan City Calls Out Men Wearing ‘Beijing Bikinis,’ No More Rolling Shirts Up The Belly – International Business Times https://t.co/caZAKYMvfO pic.twitter.com/noYx3Rq10a