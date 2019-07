ČTK

O víkendu se objevilo na internetu video ze summitu zemí G20 v japonské Ósace. Na něm se Trumpová neúspěšně snaží začlenit do konverzace mezi britskou premiérkou Theresou Mayovou, kanadským premiérem Justinem Trudeauem, prezidentem Francie Emmanuelem Macronem a šéfkou Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeovou.

Trumpová se snažila začlenit do konverzace mezi státníky, ti ji však úspěšně ignorovali a přehlíželi. Sedmatřicetiletá dcera amerického prezidenta se tak po zveřejnění videa na sociálních sítích stala terčem posměchu a fotomontáží.

Snímky utahující si z dcery amerického prezidenta začali lidé přidávat na Twitter s hashtagem #unwantedivanka (#nechtěnáivanka). K vytvoření fotomontáží předtím uživatele vyzvala americká novinářka Erin Ryanová, když napsala „prosím udělejte někdo fotokoláže Ivanky, té nezvané vtíravky”, a doplnila řadu návrhů.

Na jednom snímku Trumpová drží mikrofon a sedí vedle někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla, amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina na Jaltské konferenci ke konci druhé světové války.

Praying her father gets a crowd like MLK, Jr. someday, no doubt. #UnwantedIvanka pic.twitter.com/2OW2I24yrx — Shannon #IDONTMIND (@jodfoster) 1. července 2019

Na další fotografii pokládá ruku na záda amerického černošského pastora a bojovníka za rasovou rovnoprávnost Martina Luthera Kinga před davem ve Washingtonu, na dalších se účastní vylodění v Normandii, sedí mezi vůdci Sovětského svazu a Spojených států Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem, stojí na pódiu se skupinou Beatles či je ukrižovaná vedle Ježíše.

Prezident Trump svou dceru Ivanku jmenoval v roce 2017 do svého týmu, což zvedlo mnohá obočí, jelikož nemá kvalifikace, které se očekávají u poradkyně prezidenta. V dubnu Trump oznámil, že zvažoval navrhnout Ivanku do vedení Světové banky a poznamenal, že by byla skvělou vyslankyní při OSN. „Je to přirozená diplomatka,” řekl Trump. „Byla by například skvělá v OSN,” dodal.