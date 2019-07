Jo se ztratil 22. června cestou na horu Mount Waterman ležící ve výšce zhruba 2500 metrů nad mořem. Poté, co se oddělil od ostatních turistů, zůstal v kalifornských lesích uvězněný na dalších sedm dní.

Po dobou bloudění měl Jo štěstí na počasí. Teploty byly příjemné a muži se rovněž povedlo dostat se k potoku, který posloužil jako zásobárna vody. Hůř na tom byl Jo s jídlem. Zásoby vydržely pouze dva dny, pět dní byl senior o hladu.

Do pátrání po ztraceném turistovi se zapojilo přibližně 70 osob, kterým se v sobotu dopoledne povedlo vyčerpaného, ale živého muže objevit. Jo byl podle záchranářů docela ve formě a byl schopný "sám jít a diskutovat".

Eugene Jo was lost in the wilderness for a week -- without food. He was rescued Sunday, -- weak but in remarkably good shape especially for a man who is 75. This photo, of Jo recuperating, is exclusive to CBS2/KCAL9 and courtesy of the Jo family. https://t.co/BJHib3pvSb pic.twitter.com/kSO90XQNyG