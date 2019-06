tcs, Novinky

Případ se odehrál loni v dubnu, jeho detaily však byly zveřejněny až tento týden, kdy měla Valerie Sandersová z městečka Catterick kvůli obvinění z „donucovacího a manipulativního chování“ stanout před soudem. Těsně před jednáním však byl případ odložen. Informoval o tom deník The Sun.

Manželé Valerie a Michael Sandersovi se poznali v roce 2012 přes internetovou seznamku a od dva roky později se vzali. Brzy se však začaly projevovat první neshody. Valerie vyčítala Michaelovi, který později získal práci coby manažer fitness centra, že se stará jen o své tělo a auto. Michael zase nemohl vystát, že jeho manželka věnuje více lásky svým dvěma psům než jemu.

Catterick woman, 58, arrested for controlling behaviour after asking husband to help around home https://t.co/SFe3tooB9h pic.twitter.com/66h6miEY7p — Distinct Today (@DistinctToday) 27. června 2019

Bezpečnostní složky byly do manželské krize zapojeny loni v dubnu, když Michaela v jeho novém zaměstnání navštívili lidé z úřadu práci a povšimli si, že je viditelně zachmuřený a skleslý. Když se ho ptali na důvod, vysvětlil jim Michael, že jeho žena ho nutí neustále uklízet doma a stěžuje si, že tráví příliš času v posilovně a mytím svého vozu.

A WIFE was thrown in a cell and dragged to court — for asking her husband to help with the chores.

Valerie Sanders claimed she...https://t.co/wVUBpVtQuc pic.twitter.com/nIc5iSC1np — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) 27. června 2019

Valerie Sandersová odchází od soudu.

Pracovníci centra si toto vyložili jako donucovací a manipulativní chování. To je od roku 2015 ve Velké Británii hodnoceno jako trestný čin, nařízení vzniklo především na ochranu obětí domácího násilí. Úředníci informovali policii a ta si pro Valerii Sandersovou opravdu přišla.

Mezititulek

„Bylo to hrozné, nikdy předtím jsem neměla žádné potíže, Cítila jsem se jako kriminálník,“ popsala Valerie chvíle, kdy k jejich domu přijely dva policejní vozy a čtyři policisté ji odváděli v poutech. Následně žena strávila sedmnáct hodin v cele a byla obviněna z výše zmíněného trestného činu. „Vzali mi klíče od domu, musela jsem přespávat u matky své kamarádky,“ dodala Valerie.

Že by se dopouštěla chování, ze kterého byla obviněna, popírala od začátku. „Nechávala jsem mu vzkaz, aby vysál a vyčistil terasu. Ale on místo toho strávil čtyři hodiny cíděním svého auta – takže samozřejmě jsem si stěžovala,“ uvedla Valerie. Ženě rovněž vadila Michaelova posedlost posilováním, která vedla k tomu, že jedl šest jídel denně rozmixovaných v mixéru a kvůli hormonálním programům začal brát viagru.

Michael Sanders

Michael má na věc pochopitelně jiný názor. „Nejsem si jistý, jestli by to mělo jít k soudu, nebo ne. Nebylo to moje rozhodnutí – ona ale rozhodně manipulativní je. Pořád po mně vyjížděla,“ uvedl Michael.

Soud nakonec dospěl k rozhodnutí akceptovat prohlášení Valerie o nevině ještě dřív, než se sešla porota, výměnou za dvouletý zákaz přiblížení. Jelikož se Sandersovi rozvádí, nikomu z nich to asi vadit nebude. „Sedmnáct hodin v cele zničilo mou lásku k němu. Je to taková úleva, že je konečně po všem,“ uvedla Valerie.