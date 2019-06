tcs, Novinky

Pete napojený na řadu kabelů je výsledkem loňské soutěže vyhlášené Londýnskou zoologickou zahradou, univerzitou v Cambridge a ochranářského projektu Arribada Initiative o návrh palivového článku napájeného energií rostlin.

Vítězem se stala nizozemská společnost Plant E zabývající se obnovitelnou energií. Jejich mikrobiální palivové články využívají energii bakterií, které se v půdě v přítomnosti rostlin objevují. Vědci doufají, že Pete vyprodukuje dostatek energie, aby se sám mohl vyfotit.

„Jak rostliny rostou, přirozeně ukládají biohmotu do půdy, ve které jsou zasazeny a kterou se živí bakterie v půdě žijící. Tento proces vytváří energii, která může být využita palivovými články, jež mohou napájet širokou řadu přístrojů,“ vysvětlil pro agenturu Reuters Al Davies, technologický specialista londýnské zoo.

Pomocí živých rostlin by v budoucnu mohly být poháněny fotopasti či přístroje pro monitorování teploty či vlhkosti ve velmi odlehlých oblastech deštných pralesů. Měřící přístroje by bylo díky mikrobiálním článkům možno zapojit kdekoliv do půdy.