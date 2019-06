jdu, Novinky

„Naším cílem je nastolit plnou časovou svobodu, po celý den. Pokud si chcete třeba posekat trávník ve čtyři hodiny ráno, s chutí do toho,“ uvedl pro norskou veřejnoprávní stanici NRK místní obyvatel a organizátor petice za zrušení času Kjell Ove Hveding.

Přibližně 300 obyvatel malého ostrova Sommarøy petici odsouhlasilo na veřejném shromáždění začátkem června. „Všude po světě trápí lidi stres a deprese. V mnoha případech se to pojí s časovou tísní, kterou lidé zažívají. Staneme se prvním bezčasovým pásmem na světe," dodal k petici Hveding.

Leckde jinde by to asi znělo až příliš novátorsky, na Sommarøy to však má svoji logiku. Ostrov se nachází za polárním kruhem, a tak místní tráví dny od listopadu po leden ve tmě a od konce května do konce července tu naopak slunce nezapadá vůbec.

Jít se koupat k moři ve čtyři ráno, nebo si po půlnoci zajít na kávu s přáteli je tak podle Hedviga pro místní běžné.

Tah-dah! Vi har laga en film som førrklare verden der ute ka vi egentlig driv med:). Ka dåkker syns? Zveřejnil(a) Time-Free Zone dne Čtvrtek 6. června 2019

I někteří místní obyvatelé však přiznávají, že zavedení bezčasového pásma na ostrově může přinést spoustu komplikací, zvláště ve vztahu s okolním světem.

„Myslím, že je to vzrušující myšlenka, ale jsem vůči tomu trochu skeptická. Bylo by to náročně zvláště pro hotelové hosty v souvislosti s ubytováním či otevírací dobou barů a restaurací,” uvedla pro NRK recepční místního hotelu Malin Nordheimová.

„Samozřejmě, že děti budou muset nadále chodit do školy, ale je tu prostor pro určitou flexibilitu. Lidé nemusí být zaškatulkovaní ve formě pevných školních či pracovních hodin,” poznamenal k iniciativě Hveding.

Jak se k tomuto opatření postaví zbytek Norska a zvláště Norský parlament, zatím není jisté. Organizátoři petice v současnosti prozkoumávají možnosti, jak formálně dosáhnout svého cíle.

„Doneseme to až do Stortigentu (norský parlament - pozn. red.) a začneme odtud,” uvedl Hveding.