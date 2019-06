pal, Novinky

O pomoc Hasan požádal v úterý. Podle generála Kamara Džavída Badžvy se armáda rozhodla zapojit se poté, co na Hasanovu prosbu na sociálních sítích nikdo neodpovídal.

Téměř třetina Pákistánců má nadváhu



Záchranný tým rozbil část zdi domu, aby bylo možné Hasana vůbec dostat ven. Muž byl už příliš velký na to, aby se vešel do dveří. Následně ho přesunuli do kamionu a poté letěl vrtulníkem do nemocnice v Láhauru. Kvůli své hmotnosti a souvisejícím zdravotním komplikacím se totiž Pákistánec ani nemůže volně pohybovat.

Podle zprávy Pákistánské endokrinologické společnosti z loňského roku má 29 procent pákistánské populace nadváhu, z toho 51 procent spadá do kategorie obezity.

V roce 2017 podstoupil jiný Pákistánec, který se honosil titulem nejtěžšího muže své země s hmotností 360 kilogramů, laparoskopickou operaci. Díky ní jeho hmotnost klesla na 200 kilogramů.