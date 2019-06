Do barelu zvíře v Tibetské autonomní provincii Jü-šu v čínské prefektuře Čching-chaj minulý týden nejspíše nalákal chutný zbytek potravy, hlavu z něj už však vytáhnout nedokázalo. V plastové pasti strávil přibližně dvouletý medvěd hnědý několik hodin, než si ho všimli nedaleko pracující dělníci, jak šplhá po strmém říčním břehu.

Přivolaní policisté a ochranáři museli jednat rychle, neboť barelem oslepený medvěd mohl snadno spadnout do řeky.

Rozrušeného medvěda nejdříve zajistili lany, čemuž se však zarytě bránil. Následně mu jeden ze zachránců ručně odstranil barel z hlavy. Pro záchranáře však poté vyvstal problém, jak zvíře vysvobodit z lanového sevření. S tím už si však poradil medvěd sám a snadno se vymotal.

Celá záchranná akce trvala přibližně čtyři hodiny.

