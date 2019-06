Ve svém tweetu se americký prezident vracel k nedávné státní návštěvě Británie, během níž se s Charlesem několikrát setkal. Princ a jeho žena Camilla například odpoledne prvního dne návštěvy hostili Trumpa a první dámu Spojených států ve svém sídle Clarence House.

"Prince of Whales" is a good one. pic.twitter.com/u7yrqpTk0r

„Je tohle potvrzení, že prezident Trump s princem Charlesem řešil při odpoledním čaji ochranu zvířat,” komentoval úsměvnou chybu londýnský zpravodaj televize CNN Max Foster. Také jeho kolegyně ze CNN Victoria Arbiterová v nadsázce dávala Trumpův překlep do souvislosti s Charlesovým zájmem o ochranu přírody a ekologické problémy. „Princ Charles se o ochranu zvířat zajímá hodně, ale tohle?” divila se na twitteru.

Jiní komentátoři zase spekulovali, jak by takový velrybí princ mohl vypadat. „Princ velryb, záběr z dnešního dne,” napsal Graeme Demianyk k obrázku kytovce s korunou na hlavě jedoucího v kočáru.

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx

Reportérka BuzzFeed News Hazel Shearingová přispěla fotografií plejtváka a potápěče s popiskem „dorazily první fotky setkání Trumpa s princem velryb”.

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A