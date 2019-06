Podvěs se zraněnou turistkou se pod vrtulníkem roztočil jak šílený

Když se k hoře Piestewa Peak severně od amerického Phoenixu snášel vrtulník, myslela si čtyřiasedmdesátiletá zraněná turistka, že to nejhorší má za sebou. To ale ještě netušila, že se s ní podvěs ve vzduchu roztočí rychlostí, kterou by jí mohli závidět snad jen návštěvníci adrenalinových atrakcí.