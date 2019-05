Stát Ohio stejně jako další rozsáhlá území USA jsou již 14 dní pustošena bouřemi, při kterých se vytvořily už stovky tornád.

Tento týden v pondělí televize přerušila vysílání oblíbené reality show Bachelorette, aby informovala o současné situaci ve státě Ohio. Diváci si však na sociálních sítích začali stěžovat a žádali televizi, aby už konečně pustila jejich zamilovanou show.

WATCH: Weatherman @JamieFOX45Now in Dayton, Ohio snapped at viewers complaining on social media about the network's decision to cut into The Bachelorette Monday evening with emergency tornado warning coverage "I'm done with you people, I really am. This is pathetic" pic.twitter.com/m4nxmoUUkY

Hlasateli počasí v tu chvíli došla trpělivost. „Ne, lidi, nebudeme teď dávat show. Tohle je nebezpečná situace,“ rozčílil se Jamie Simpson. „Je mi zle z lidí, který si na to stěžují. Naší prací je udržet lidi v bezpečí,“ snažil se vysvětlit divákům hlasatel. „Představte si, kdyby to bylo vaše okolí,“ dodal.

Jako naschvál Dayton jen o pár hodin později zasáhlo tornádo. Vichřice dosahovala rychlosti až 265 kilometrů za hodinu, těžce poničila řadu budov a vyžádala si několik zraněných.

Dům poničený tornádem ve městě Dayton.

FOTO: Profimedia.cz

Ještě ve vysílání se Simpson omluvil za svůj výbuch, nikoliv však stěžovatelům. „Prostě mě vytáčí, že máme lidi, kterým nezáleží na bezpečnosti ostatních. Je to šílené,“ dodal Simpson.

Záznam jeho vysílání koluje na sociálních sítích a během několika dní ho už zhlédly miliony lidí. Podporu mu vyjádřila i protagonistka reality show Bachelorette Hannah Brownová. „Díky za přízeň, ale hlavně buďte v bezpečí. Tornáda nejsou legrace,“ vzkázala do Daytonu na svém Twitteru.

To all the National media outlets wanting to talk to me:

We had an EF-3/4 tornado last night, more severe possibly the next three days ... let me do my job please.