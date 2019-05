Po rozchodu se snoubenkou přibral muž přes 100 kilogramů

Vážil téměř půl tuny. V roce 2009 se dokonce dostal do Guinessovy knihy rekordů jako nejtěžší muž planety. Od té doby se pro Paula Masona hodně změnilo. Podstoupil operaci, zhubl, odstěhoval se z Anglie do USA a našel si dokonce i snoubenku. Ze svatby však sešlo, místo prstýnku má teď na ruce opět faldíky a vrací se zpět do Anglie.