Francouzského vězně pustili k eurovolbám. Odvolil a utekl

Francouzské ministerstvo spravedlnosti pojalo letošní volby do Evropského parlamentu jako příležitost zapojit vězně do občanského života a umožnit jim jít k volbám. Ve věznici v Eysses na jihu Francie toho v neděli využil čtyřicetiletý muž, který poctivě odvolil, do vězení se ale nevrátil.