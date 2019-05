tcs, Novinky

Během pátečního odstřelu padla k zemi poslední ze čtyř vyřazených chladicích věží elektrárny Łagisza. První byla odstřelena už v roce 2004, další v srpnu minulý rok a třetí před měsícem a půl.

Demoliční experti navrtali do masivního betonového pláště více než 3000 otvorů, do každého z nich byly vloženy trhaviny o váze 50 až 100 gramů. Celkem bylo do věže umístěno na 200 kilogramů trhaviny. Devadesátimetrový komín se sesul k zemi během tří vteřin.

Vedení společnosti, jež elektrárnu vlastní, uvedlo, že odstřel je nejrychlejší a nejekonomičtější metodou, jak věž rozebrat. Rizikem odstřelu tak velkého objektu je nejen možné vychýlení od plánovaného směru dopadu, ale i vibrace způsobené pádem obrovského množství hmoty na zem.

Žádné problémy ale při demolici nakonec nenastaly. Na letošní rok je naplánována i demolice samotné elektrárny, která byla postavena v šedesátých letech a musela být uzavřena, protože už nesplňuje ani technologické, ani enviromentální požadavky.