zkr, Novinky

Šedesátiletý Chanwut Tharirutrakhom se podle agentury Viral Press před týdnem rozhodl, že pojede domů do Nakhon Ratchasimy jinudy než obvykle. Přitom vjel na most, který ještě nebyl dokončen a uvízl na něm v pětimetrové výšce. Auto zůstalo šejdrem napíchnuté na tyčích vyčnívajících z betonové konstrukce.

Řidič utrpěl zranění, krvácel z několika ran na levé ruce. Stavební dělníci mu proto přivolali sanitku. Muž se nyní zotavuje v nemocnici v Sikiewu. Podle něj chybělo před vjezdem na most jakékoliv upozornění na uzavírku.

„Neviděl jsem jedinou značku, která by upozorňovala, že most je uzavřen. Tak jsem tam vjel. Vypadalo to, že je už dokončen, až do okamžiku, kdy jsem uviděl ocelové tyče. Dělal jsem, co jsem mohl, abych se jim vyhnul, ale auto mezi nimi nakonec uvízlo a málem z mostu spadlo,“ popsal řidič.

Policie už kontaktovala stavební firmu s tím, že by měla muži zaplatit léčebné výlohy. „Už jsme také dělníkům nařídili, aby rozmístili před vjezdem na dálniční most výstražné cedule a betonové zátarasy, aby se to neopakovalo,“ uvedl policejní mluvčí.