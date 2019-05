Vladislav Prouza, Právo

Trpaslík z dílny sochaře Kurta Gebauera, má stejně jako Žižkova socha na Vítkově, svou monumentálností třetí největší jezdecká socha na světě, ač to zní jakkoliv pošetile, podpořit národní hrdost.

„Chceme demonstrovat, že ačkoliv jsme ve světě trpaslíci, tak se neztratíme, pokud budeme obří a připomenout Hořice, jako polozapomenuté město kamenné krásy,“ přiblížil trpaslíkovo poselství exposlanec, pedagog a pantáta Okrášlovacího spolku František Kozel.

Takto by měl vypadat trpaslík v celé své kráse.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Trpaslíka doposud připomínají pouze masivní nohy z dvanáctitunových pískovcových kvádrů a reliéf špičky plnovousu. Růst by měl opět začít letos, a dorůst do konce příštího roku. „Přidávat kámen ke kameni začneme díky sponzorům v květnu. Rádi bychom letos trpaslíka dotáhli do pěti metrů. Nyní přijdou na řadu menší kameny, což bude nesrovnatelně jednodušší,“ popisuje Kozel.

Problém vidí architekt bizarního díla v nezbytné špičaté čepici vytesané z jednoho z posledních velkých bloků. „Půjde o skoro největší kámen, a ještě nejsme dohodnutí, kde ho vylomí ze skály. Materiál bereme z lomů v sousedním Dubenci a Podhorním Újezdu,“ upřesnil Kozel, podle něhož dostavbě trpaslíka nebrání ani poměrně malá vzdálenost od silnice první třídy, podél které musejí podle nové vyhlášky zmizet billboardy, a všechno co rozptyluje pozornost řidičů.

Kontroverzní trpaslík budí vášně



„Ochranné pásmo je padesát metrů od komunikace. Pokud to splňují, dostavbě trpaslíka nic nebrání,“ konstatoval královéhradecký šéf Ředitelství silnic a dálnic Marek Novotný. „Máme platné stavení povolení. Stavbu na soukromém pozemku za soukromé peníze nová vyhláška neohrozí,“ míní Kozel.

Zatím u Hořic stojí pouze trpaslíkovy boty.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Stavba trpaslíka začala bezmála před čtvrt stoletím slavnostním výkopem základů. Happening provázela nesouhlasná reakce hořické radnice. „Trpaslík není nejchytřejší nápad. Mohl by být dutý a sloužit jako mauzoleum pro osobnosti Hořicka nebo jako veřejné záchodky,“ prohlásil tehdejší starosta Hořic Josef Šíma, po jehož slovech trpaslík přestal dvacet let růst.

Město Hořice trpaslíkovi stále příliš nefandí. „Jde o kontroverzní dílo. Úlohu poutače upozorňujícího na Hořice by plnit mohlo,“ připustil hořický starosta Aleš Svoboda.