nčs, Novinky

Když se dvaatřicetiletý Thajec Natsupon Arunrat minulý týden brzy ráno vydal jako obvykle do své oblíbené herny, nikdo si nevšiml ničeho podezřelého. Podle okolí byl závislý na hraní počítačových her a do herny chodil již za svítání mezi prvními. Obrazovky a klávesnice byly jediným, co dokázalo Arunrata uspokojit.

Osudného dne však Arunrat při hraní hry dostal podle všeho infarkt a zemřel v hráčském křesle. Bizarní nádech tragické situaci dodává fakt, že si smrti mladého muže čtyři hodiny nikdo nevšiml. „Mluvil jsem na něj, ale neodpovídal. Myslel jsem si, že se prostě soustředí na hru,” řekl majitel počítačové herny, jenž si nepřál být jmenován. Rovněž hráč sedící vedle Arunrata uvedl, že jej dokonce viděl, jak ještě stihl vypnout klimatizaci.

Trpěl vysokým tlakem



Zhruba po čtyřech hodinách však osazenstvo herny zpozorovalo, že něco zřejmě není v pořádku a že Arunrat se nehýbe. V tu chvíli již byl muž několik hodin po smrti.

Majitel herny incident nahlásil policii a rovněž Arunratově matce. Podle ní její syn trpěl srdečními problémy a vysokým tlakem, kvůli čemuž neměl ani trvalé zaměstnání. „Věděla jsem, že byl závislý, ale nikdy by mě nenapadlo, že ho to může zabít,” uvedla.

Policisté a zdravotníci na místě pouze konstatovali smrt, která nastala s největší pravděpodobností následkem infarktu, který muž utrpěl v souvislosti s dlouhým hraním počítačových her bez odpočinku. Podle policie mohl sehrát roli i předchozí zdravotní stav. Tělo mrtvého muže však bude ještě podrobeno pitvě.