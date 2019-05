tcs, Novinky

Plejtvákovci stejně jako ostatní velryby každoročně migrují se svými mláďaty ze severu na jih. Jedním z nejnebezpečnějších míst, kterými při tom musí proplout, je Monterey Bay, kalifornská zátoka, kde na svou šanci čekají dravé kosatky.

Obvykle se plejtvákovci, zejména pokud mají mladé, drží při své dlouhé cestě co nejvíce u břehu. Je tam více potravy a nebezpečí ze strany kosatek je v mělčích vodách podstatně menší. Jenže právě v zátoce to není kvůli špatnému terénu a skalám možné.

„Pozorovali jsme skupinu kosatek na jihu zátoky, když náhle rychle vyrazily kupředu,“ popsala Nancy Blacková, šéfka společnosti Monterey Bay Whale Watch (MBWW), která se zabývá pozorováním velryb. Pět kosatek zpozorovalo samici plejtvákovce s mládětem.

Kosatky přesně věděly co dělat. Koordinovanými útoky se jim podařilo oddělit obrovskou samici od mláděte.

V této situaci už mládě velryby nemá prakticky žádnou šanci na záchranu. Kosatky ho většinou vahou svých těl drží pod vodou, dokud nezeslábne nebo se úplně neudusí.

Na velké kytovce si troufnou jen některé kosatky



Líté boje o život mohou někdy trvat celé hodiny, v tomto případě však kosatkám vyšlo vše na jedničku a brzy si mohly vychutnat úspěšný úlovek.

I když je smutné sledovat majestátní velrybu, jak se stává bezbrannou kořistí, je třeba si uvědomit, že i kosatky dělají vše pro své vlastní přežití, poznamenala na svém facebookovém účtu společnost MBWW.

Kosatka dravá (ilustrační foto)

FOTO: Profimedia.cz

Kosatky jsou přezdívány velryby-zabijáci, není to však proto, že by napadaly člověka, ale proto, že si jako jediní známí mořští predátoři troufnou na ostatní velryby. Ovšem není to chování typické pro všechny kosatky.

Tito unikátní dravci žijí celkem ve třech ekotypech. Ekotyp žijící v šelfových mořích je nejméně prozkoumaný a tato stáda se živí patrně rybami a parybami. Dále existuje ekotyp rezidentní, jehož příslušníci utváří větší stáda okolo 20 až 70 kusů a živí se rybami.

Na velké savce si troufnou členové ekotypu transientního. Ti tvoří stáda do 10 jedinců, mláďata v dospělosti stádo opouštějí. Tyto kosatky jsou též podstatně tišší, aby na sebe neupoutaly pozornost kořisti.