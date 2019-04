Australské plavidlo Iron Crown bylo zasaženo 4. června 1942 torpédem u pobřeží státu Viktorie a během 60 sekund se potopilo. Při útoku zahynulo 38 lidí na palubě, pět členů posádky přežilo.

Pátrací tým expertů z australského námořního muzea lokalizoval vrak lodi asi 100 kilometrů od břehů státu Viktorie. Plavidlo se podle odborníků nachází asi 700 metrů pod hladinou oceánu.

An #Australian freighter ship sunk by a Japanese submarine during WW2 found



It has ben located "relatively intact" in waters off the country's southeast coast, archeologists said.



The SS Iron Crown was hit by a torpedo on Jun 4 1942, killing 38 of the 43 crew members aboard. pic.twitter.com/d6sWu8525S