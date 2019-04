tcs, Novinky

Šestnáct soch – dvanáct apoštolů a čtyři evangelisté – zdobí špičatou věž katedrály Notre-Dame od doby, co byla v 19. století znovu postavena. Tři metry vysoké sochy jsou vyrobeny z bronzu a každá váží kolem 150 kilogramů.

Pohled na masivní sochy vznášející se vzduchem přilákal pohledy řady zvědavců – jak turistů, tak obyvatel Paříže.

„Je to unikátní chvíle, protože je to vlastně poprvé, co je můžeme vidět zblízka od té doby, co byly v šedesátých letech 19. století vysazeny nahoru,“ uvedla pro AFP šéfka restauračních prací Marie-Helen Didierová.

Sochy nyní budou vystaveny uvnitř katedrály, po dvou pak budou posílány na jih Francie do Dordogne, kde budou restaurovány. Na věž se vrátí všechny sochy najednou v roce 2022.