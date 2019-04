zkr, Novinky

V týmu Wizdom Dancers je 19 žen a - pravda - jeden muž. Trénují každý týden, aby pak své umění předvedli zhruba jednou za měsíc při utkáních na domácí půdě. Nápad angažovat jako roztleskávačky lidi v seniorském věku vznikl v hlavě letitého choreografa Derrica Whitfielda.

„Naučil jsem je, jak se twerkuje, což bylo zábavné. Publikum to miluje, když to trochu rozjedou,“ pochvaluje si Whitfield.

Jednou ze členek je dnes 71letá Vivian Lewisová, kapitánka týmu roztleskávaček v Brooklynu v roce 1966. Nyní chodí na soutěže svých vnoučat a pravnoučat, která se věnují stejnému sportu. Když se přidala k týmu Wizdom Dancers, bylo to pro ni jako návrat do minulosti.

„Jestli to je teď těžší? Ne, protože jsem velmi mrštná, jsem pořád v jednom kole. Všechno na mě funguje, to je dobré. Opravdu to miluji,“ popsala.

Trojnásobná matka a bývalá královna krásy LaVeta Burkeová si zase cení toho, že našla nové kamarádky. „Všechny jsme si něčím prošly, ať už to byly zdravotní problémy, smrt někoho nebo jsme zkrátka musely něco překonat. Když jsme se daly dohromady, vzájemně jsme se neznaly. Teď jsme jako rodina. A je to zábava.“