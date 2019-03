Podle společnosti Big Country Snake Removal si chtěl muž srovnat pár kabelů pod svým domem, když zaregistroval „několik“ hadů. Zavolal proto odchytovou službu. Její zaměstnanci byli sami překvapení, když zjistili, kolik chřestýšů se pod domem ukrývá. „Přijeli jsme hned, jak to šlo. Ihned jsme si byli jistí, že se tam ukrývá mnohem víc než jen několik hadů,“ uvedla společnost.

Nakonec posbírali 45 plazů. „Hodně lidí si myslí, že se jich tento problém netýká, ale chřestýšům je jedno, jací jste lidé a jakým autem jezdíte. Jde jim jen o přežití,“ uvedla společnost s tím, že podobná situace není ničím neobvyklým, i když možná ne v takovém měřítku.

