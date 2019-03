Celková šance na početí šesterčat je jedna ku 4,7 miliardy. Pro představu šance na výhru první ceny ve Sportce je zhruba jedna ku sedmi milionům. Přesto se Chiakaové narodily dva páry chlapečků a jeden pár holčiček.

Doctors at The Woman's Hospital of Texas in Houston deliver sextuplets in under 10 minutes, with mother Thelma Chiaka reportedly doing well after beating odds of one in 4.7 billion with daughters Zina and Zuriel and two yet-to-be named sets of twin sons. https://t.co/Aj0gf76RPz pic.twitter.com/KQfu9Id8sR