Murke spadl do vody minulý týden zhruba 28 kilometrů od břehů Nového Zélandu. Na palubě 12metrové jachty byl společně s bratrem, který se mu sice pokoušel hodit záchrannou vestu, pokus byl však neúspěšný, a Murkeho bratr tak zalarmoval záchranáře.

Jakmile Arneho proud unášel dál od lodi, vzpomněl si na trik s kalhotami, které použil jako improvizovanou vestu. Na nohavicích udělal uzly, do kalhot nad hladinou dostal vzduch a uvázal je okolo sebe.

Man Stays Buoyant in Water for Hours - His Jeans Save Him



Arne Murke is one lucky man, who owes his jeans for the good fortune of being alive today. Apparently, on March 6th, 2019, he was onboard a 12-meter yacht with his brother. https://t.co/xjQn1P158o pic.twitter.com/1LUZrt295g