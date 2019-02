Na konci října loňského roku upozornila skupina obyvatel radnici, že se v okolí asi dvacetitisícového města nacházejí tři nelegální skládky.

Úředníkům se však zřejmě nechtělo do podzimní plískanice, a tak se rozhodli pouze pro virtuální úklid.

In Semikarakorsk (#Russia) officials cleaned up illegal garbage dumps using Photoshop. https://t.co/nN1JPG8nxs pic.twitter.com/lDgzGIPVJP