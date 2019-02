Duongovo kadeřnictví je skryté v jedné z úzkých postranních uliček Hanoje. Na židličce uvnitř sedí řidič motocyklového taxi Le Phuc Hai a trpělivě čeká, až mu kadeřník obarví jeho přirozeně černé vlasy na oranžovo. „Mám Donalda Trumpa opravdu rád, tak chci mít jeho účes,” vysvětluje.

Vedle něj se devítiletý To Gia Huy postupně mění v miniaturu severokorejského diktátora. „Spousta lidí říká, že vypadám jako Kim Čong-un, zvlášť s tímto účesem,” prohlašuje chlapec, který má pro svou podobnost s vůdcem KLDR přezdívku Un.

Today I learnt in reddit a Vietnamese salon offers a free haircut for people wanting Kim Jong Un and Donald Trump's hairstyle. pic.twitter.com/lFDkKHg3de