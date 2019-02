Malé vesnické městečko je domovem zhruba 30 divokých krav a 40 buvolů. Čtyři krávy začátkem měsíce navštívily menší supermarket, kde je k dispozici čerstvé ovoce a zelenina.

Tři ze zvířat zachytili návštěvníci na videu ještě zhruba dvě hodiny po jejich příchodu. Krávy za sebou nechaly kromě materiální škody také zničené regály a nepořádek, který museli zaměstnanci obchodu uklízet.

Podle místních obyvatel se navzdory výskytu divokých zvířat podobná událost ještě nikdy nestala. Nyní však vznikly obavy, že incidentů přibude, protože krávám evidentně potrava zachutnala.

Bull Market Confirmed: Bulls Rampaging in Local Grocery in Hong Kong. We are mooning on Monday folks. https://t.co/6UYkeMheoF pic.twitter.com/AbtwxNNC7V