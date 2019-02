„Ironií je, že jsem v životě dostal jeden jediný telegram. A ten přišel po padesáti letech,“ řekl Fink v rozhovoru pro list Washington Post, který o události informoval.

A co v telegramu stojí? „Promiň, že nemůžeme být na tvé promoci, ale přejeme ti vše nejlepší. S láskou doktor a paní Fischmanovi,“ píše se ve zprávě. Omluvný telegram s gratulací přišel na univerzitu v Michiganu, kde tehdy mladý profesor promoval, 2. května 1969.

In 1969, someone sent Robert Fink a telegram. It was finally delivered last month. https://t.co/pwYXdIguxS