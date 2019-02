Na čínské ulice Rudy putoval zřejmě kvůli netradičnímu jazyku, který se chovatelům pravděpodobně nelíbil. Z brouzdání po čínských ulicích se štěně dostalo až do nákladního automobilu mířícího na psí jatka.

Jen několik minut před příjezdem automobilu do cíle přišlo pro psí posádku vysvobození. Pracovníci z organizace Slaughterhouse Survivors vyplatili řidiče a zachránili zvířata v klecích před smrtí.

This is our gorgeous little #Masha



She was rescued about a year ago now - she had an amazing home lined up for her in the #USA.



But right before she left she developed some health problems because of her age and couldn’t go.



She’s since be adopted by our vet here in Harbin. pic.twitter.com/flk1XOR9YT