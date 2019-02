Lalit se se svými spolužáky prohání po hřišti a užívá si dětství stejně jako jeho vrstevníci. Nebylo to tak vždycky - byly doby, kdy slýchal nelichotivé přezdívky a musel k ostatním dětem složitě hledat cestu. Tu a tam ostatně na něco podobného narazí i teď.

„U nás ve vesnici je to dobré, tady mě znají, když ale přijedu někam mezi cizí lidi, někteří mi třeba říkají, že jsem opice,” popisuje své špatné zkušenosti.

Chlapec trpí vzácným onemocněním

FOTO: Profimedia.cz

Lalit trpí hypertrichózou od narození, začala se projevovat už v jeho čtyřech měsících. „Konzultovali jsme to s doktorem, nemoc je však nevyléčitelná,” líčí chlapcův otec Bankat Patidar.

Lalit je nejmladší z šesti sourozenců a jediným synem. Ačkoliv je syndrom většinou dědičný, nikdo z Lalitových příbuzných hypertrichózou netrpí.

INDIA 🇮🇳 BORN DIFFERENT



A schoolboy in India has a rare condition that makes him look like a werewolf.



Lalit Patidar, from Ratlam in central India, was born with hypertrichosis

The condition, known as 'werewolf syndrome' causes excessive hair growth. pic.twitter.com/WKIL7UyhEy