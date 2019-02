Povolme kouření až od sta let, navrhuje havajský politik

Havajský zákonodárce, který před začátkem politické kariéry pracoval jako lékař, chce prosadit, aby si lidé v této části Spojených států mohli cigarety kupovat od sta let. Jak připomněla na svých internetových stránkách britská BBC, v praxi by to znamenalo zákaz kouření pro drtivou část místní populace.