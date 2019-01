tcs, Novinky

Drama se odehrálo v jedné z řek na ostrově kolem šesté hodiny večerní. Jak uvedla balabacká police, která o případu informovala, dva synové Tejady Abdulhasana se v tu dobu koupali v řece, zatímco jejich otec se nacházel v domě.

Ani jeden z chlapců si blížícího se krokodýla nevšiml. Zvíře zaútočilo a chytlo do tlamy staršího z bratrů, dvanáctiletého Diega. Vyděšený chlapec se divoce zmítal, jak se ho krokodýl pokoušel stáhnout pod vodu. Mladší bratr okamžitě běžel k domu, aby přivolal na pomoc otce.

Jakmile Tejada zaslechl, co se stalo, popadl první věc, co měl po ruce, a běžel k řece. Vyzbrojen dřevěným prknem se vrhl do vody a začal mlátit krokodýla. To ale nemělo prakticky žádný efekt.

Zoufalý otec se nakonec ponořil pod hladinu a zakousl se krokodýlovi do nohy. Silný kousanec v místech, kde je kůže měkká a nechráněná, zvíře pocítilo. Tejada pokračoval v kousání, dokud zvíře jeho syna nepustilo a se zkrvavenou nohou neodplulo do bezpečí.

„Jen díky odvaze otce, a také dávce štěstí, se chlapec neutopil a byl krokodýlem pouze pokousán,“ uvedl superintendant Socrates Faltado z balabacké policie. Chlapec byl převezen do nemocnice s tržnými ranami a pohmožděninami na rukou, nohou a v oblasti pánve a obličeje. Jeho stav naštěstí není vážný.