Policisté na dálnici A11 zasahovali v sobotu poté, co jim řidiči nahlásili vozidlo, které se chová podivně. Když posléze muži zákona auto zastavili, bylo jim hned jasné, co za tím stojí.

Zjevně opilý muž nadýchal podle policejního vyjádření zhruba 1,26 promile. Ačkoliv to není číslo nijak závratné, řidiči vůbec nedošlo, že mu chybí pravá přední pneumatika.

Central team have stopped a vehicle after a call reporting erratic driving #A11 Wymondham. They were shocked to find a car being driven with no front tyre. Driver arrested on suspicion of #DrinkDriving & provides an evidential reading of 126ugs (3.5x's) limit #Fatal4 304/1265 pic.twitter.com/bIaByYr0d4