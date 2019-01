zkr, Novinky

Na záznamu, natočeném 21. ledna, je zachycen interiér jídelny, ve které jeden z číšníků právě uklízel stůl, uvedl server The Daily Mail. Téměř idylický okamžik však nečekaně narušil ženský řev, ozývající se z ulice.

V tom do provozovny vběhla žena a hned za ní rozzuřený buvol. Ten záhy ji i muže srazil k zemi. Vzápětí do jídelny vběhl muž, který byl zřejmě majitelem buvola a poté, co zvíře místnost opustilo, vyšel i on.

Žena utrpěla zranění na rtu, lékaři jí ho museli sešít třemi stehy. V nemocnici skončil i číšník.

Podle dostupných informací zvíře uteklo z jatek a bylo vyděšené. Tam nakonec ale zase skončilo. Okolnosti události se prošetřují. Léčebné výlohy však bude s největší pravděpodobností muset zaplatit majitel buvola.