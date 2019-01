tcs, Novinky

Vzhledem k přibývajícímu množství drogových deliktů, byla na Orknejském souostroví uspořádána sbírka, z jejíhož výtěžku byl policejnímu oddělení pořízen pes vycvičený na vyhledávání drog. Jak informoval deník Daily Mail, první měsíc jeho činnosti se nesl ve znamení úspěchů.

Devítiletý zlatý labrador se s policejním psovodem Matthewem Watsonem zúčastnil dvou akcí, během kterých dokázal odhalit skrýš se zásobami marihuany odhadem za 300 liber (necelých devět tisíc korun). Jenže konstábl Watson následně odešel do penze.

Nahradil ho Kevin Moar, který si však během běžných fyzických testů nepříjemně poranil koleno. Zranění ho poslalo na 12 týdnů mimo službu a během této doby byl mimo službu i Whisky. A zatímco v lednu byl policista znovu připraven do práce, s Whiskym to bylo naopak.

Pes ztratil elán



Jak uvedlo sdružení ODD (Orkney Drug Dog), které pořízení a „provoz“ psa financovalo, Whisky „ztratil jiskru a zápal“ potřebný k vyhledávání zakázaných omamných látek a pro policejní práci je už nevhodný. Čeká ho proto odchod do výslužby, ujme se ho penzionovaný konstábl Watson.

Orknejská policie se teď snaží najít nového psa, který by se co nejdříve mohl zapojit do služby. Není to však jednoduché, jak co se týče vhodných dostupných zvířat, tak pořizovacích nákladů. ODD uvedlo, že psa pořídili za 105 tisíc liber (tři miliony korun) a roční náklady na vydržování psa na detekci drog se pohybují kolem 55 až 60 tisíc liber (1,5 až 1,7 milionu korun).