nčs, Novinky

Jednatřicetiletá žena se parašutismu začala věnovat v roce 2008 a o pět let později s sebou do oblak vzala první plátno. „Trvalo mi 2500 seskoků, než jsem nabrala zkušenosti, aby všechno bylo bezpečné,“ říká Nirumandradová.

„Začínala jsem s menšími plátny, nyní jsem schopná malovat díla o velikosti 40×30 centimetrů,“ říká umělkyně, jež dokáže během seskoku tvořit hned několik obrazů zároveň. Nejčastěji uskutečňuje seskoky v Texasu, kvůli počasí ale nemůže její koníček provozovat celoročně.

Samotnému nanášení barev na plátno ve vzduchu předchází příprava na zemi. „Připravuju se už doma, zkouším si barvy, jejich kombinace a přemýšlím nad tím, co asi vytvořím ve vzduchu,“ popisuje Američanka. Poté je potřeba namixovat barvy do speciálních tub, připevnit k sobě suchým zipem plátna a vydat se na dvacetiminutový let do výšky přes čtyři kilometry.

Ceny začínají na 100 dolarech



Při seskoku, který trvá zhruba pět minut, se řítí k zemi minutovým volným pádem rychlostí až 210 km/h. Po přistání nechá obrazy vysušit, omyje své vybavení a doplní do obrazů detaily malby.

„Každý obraz obsahuje datum, čas, název obrazu a stav, ve kterém bylo nebe zachyceno,“ doplňuje Nirumandradová. Zájemci o její obrazy si musejí připravit minimálně 100 dolarů (asi 2200 korun). Cena se odvíjí od typu použitého materiálu, velikosti a kompozice díla.