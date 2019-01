Každoroční zábava obyvatel Haagu mohla letos skončit katastrofou. Oheň se z vysokých věží, sestavených z dřevěných palet, začal vlivem proudění horkého vzduchu měnit v děsivá ohnivá „tornáda“, která si naštěstí nevyžádala žádná zranění.

Z technického hlediska se nejedná o tornáda jako taková, ale o ohnivé víry vznikající podobně jako prašné víry v suchých dnech, kdy země zahřeje okolní vzduch.

Scheveningen. The day after...



Nobody was hurt.#bonfire #Scheveningen pic.twitter.com/mAMXVxMpce