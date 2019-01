ČTK

Schránky na popel zesnulých pocházely z krematoria v severoněmeckém městě Greifswald. Byla na nich jména a data narození i úmrtí. Původně měl popel skončit v moři. Podle nizozemského rejdařství z města Scheveningen, které si německé krematorium na tuto službu najalo, ale před časem sklouzla mokrá krabice se třemi urnami z jejich lodi a spadly do vod Severního moře. Vlny pak schránky vyplavily na konci loňského roku na pláž severně od Haagu.

Rejdařství i německé krematorium se už pozůstalým omluvily. „Ten incident je pro nás velmi nepříjemný,“ uvedla mluvčí rejdařství Silvia Roosová. Podle ní popel dvou nebožtíků mezitím skončil v moři, u třetího je pohřeb do moře v plánu.

Německé zákony umožňují rozprášit popel nebožtíků nejen na rozptylovou louku, ale i do moře. Popel nebožtíků je ovšem možné vhodit do vln jen v uzavřené biologicky odbouratelné urně. To v Nizozemsku neplatí: zde lze z urny popel vysypat. Právě proto si německé krematorium v Greifswaldu najímá na pohřby do moře nizozemské rejdaře.

Případem se zabývá i státní zastupitelství v severoněmeckém Stralsundu pro podezření z trestného činu hanobení lidských ostatků.