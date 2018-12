„Den D: Spojenečtí vojáci a zdravotníci se brodí na břeh,“ stálo na návrhu známky v hodnotě 1,25 libry, kterou chtěla britská pošta vydat příští rok. Po jeho zveřejnění ale vyšlo rychle najevo, že na obrázku nejsou vojáci, kteří se v rámci boje proti nacistickému Německu vylodili 6. června 1944 na březích okupované Francie.

Odborníci totiž odhalili, že autorovi návrhu známky jako předloha posloužila fotografie amerických vojáků pořízená 17. května 1944 při vylodění u břehů tehdejší kolonie Nizozemská východní Indie, nynější západní části ostrova Nová Guinea.

It’s time, our 2019 Special Stamp calendar has been revealed!

Showcasing the “Best of British” the programme features a range of subjects: from a celebration of the UK’s Birds of Prey to the 75th anniversary of the D-Day landings.

More info here: https://t.co/URPaDpGyPX pic.twitter.com/IOYzejRNl7