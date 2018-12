ČTK

Sám Clark se před novináři žertem označil za "chlapíka, který málem přišel o 76 milionů". Otevřeně přiznal, že výhra je do značné míry zásluhou jeho partnerky Trishy, která ho nakonec po dlouhém přesvědčování donutila překontrolovat staré sázkové tikety, které skladoval za stínítkem v autě. Její naléhání prý umocnil fakt, že provozovatel loterie zveřejnil místo, kde byl výherní tiket podán.

"Zní to jako nějaký kouzelný vánoční příběh: muž, co málem přišel o 76 milionů," řekl Clark. "Tyhle Vánoce budou klidné, ale ty další už určitě ne. Trisha a já máme v plánu pronajmout nějakou velkou chalupu nebo hotel, kde se bude moct sejít celá rodina a kde si budou všichni vyprávět, jak za ten rok utratili svůj podíl," dodal šťastný výherce, který si už s partnerkou koupil nový dům a plánuje díky získaným financím odejít do předčasného důchodu.