Američanovi se podařilo uprchnout v úterý při transportu do jiného okrsku, kde čelil dalším obviněním. Dozorce z věznice v Greenupu Mike Worthington uvedl, že si Lewis cestou stěžoval na příliš utažená pouta.

Když mu dozorce vyhověl a sundal jedno z pout, aby jej opravil, došlo k boji, po němž se vězeň dal na útěk. Lewis prchal k nedaleké dálnici, kde se rozhodl stopovat. K jeho smůle mu však zastavil projíždějící policista z univerzity v Moreshead.

